Manisa'da Leyla ve Mesut Dursun çifti evlerinde öldürülmüş halde bulundu

Manisa Salihli’deki Sart Mahallesi’nde Leyla ve Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun'u (53) yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cesetleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)