Boşandığı kadını ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Burak T. (24) bir hafta önce boşandığı Cansu S. (24) ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T’nin yaşadığı eve gitti. Burak T. burada eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu S. ve Selim T.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İHA'nın haberine göre Burak T. saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.