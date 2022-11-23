Manisa'da doğalgaz boru hattına yıldırım isabet etti

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesi kırsalında doğalgaz boru hattına yıldırım isabet etti. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz firması yetkilileri de olay yerine gelip gazı kesti.

Yangının kontrol altına alınması üzerine boru hattında onarım çalışması başlatıldı.

Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

BOTAŞ'tan açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bölgede doğalgaz arz sıkıntısının yaşanmayacağını bildirdi.

BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BOTAŞ ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve gerekli emniyet tedbirlerini alarak onarım çalışmalarına başladığı kaydedildi. (AA)