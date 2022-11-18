Manisa'da damadı tarafından vurulan kadın ile oğlu yaşamını yitirdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde damadının pompalı tüfekle vurduğu kadın ile oğlu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde yaşayan ve eşi Salih G. ile tartışan Ömür G., anne ve babasının evine gitti.

Salih G. eve gelerek iddiaya göre Ömür G. ile görüşmesine izin vermedikleri için bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G'ye (38) pompalı tüfekle ateş etti ve kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, Salih G'nin yakalanması için çalışma başlattı.