Sosyalist Güç Birliği'nden 25 Kasım çağrısı: Kadınlar mücadeleye!

Sosyalist Güç Birliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde tüm kadınları eşitliğin, özgürlüğün ve laikliğin sesini yükseltmeye çağırdı.

"Şiddete, gericiliğe ve yoksullaşmaya karşı eşit, özgür ve laik bir ülke için kadınlar mücadeleye" başlıklı bir açıklama yapan Sosyalist Güç Birliği kadınların eşit ve özgürce yaşayabilecekleri laik bir ülke için mücadelesinin daha da yaşamsal hale geldiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada "Yaşam hakkına, geleceğine, törpülenen tüm tarihsel kazanımlarına sahip çıkan kadınlar gericileri, sömürücüleri, kadın düşmanlarını bu ülkeden defedene kadar geri adım atmayacaktır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: