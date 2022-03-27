Manisa Soma'da orman yangını

Soma'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Haber Merkezi

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 2 hektarlık alana yayılan alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma İlçesi Uruzlar Mahallesi yakınlarında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Soma Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 3 arazöz ve 2 su tankeriyle yangına müdahale etti. Ekiplere yardım eden mahalleli, traktörleri ile alevlerin etrafını çevirdi.  Yangın 45 dakika içinde kontrol altına alındı. Ancak, yaklaşık iki hektarlık alan yandı. (ANKA)

Haber

'Orman Bölge Müdürlüğü'nde 8 milyon liralık yolsuzluk' iddiası