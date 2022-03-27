Manisa Soma'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 2 hektarlık alana yayılan alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma İlçesi Uruzlar Mahallesi yakınlarında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Soma Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 3 arazöz ve 2 su tankeriyle yangına müdahale etti. Ekiplere yardım eden mahalleli, traktörleri ile alevlerin etrafını çevirdi. Yangın 45 dakika içinde kontrol altına alındı. Ancak, yaklaşık iki hektarlık alan yandı. (ANKA)