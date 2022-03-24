'Orman Bölge Müdürlüğü'nde 8 milyon liralık yolsuzluk' iddiası

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2 taşınmazın satış ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, 2018 yılında 21 milyon 510 bin TL değer tespit edilerek 13 milyon 303 metrekare kapalı alanlı inşaat karşılığında trampa usulü ile satışa çıkarılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki taşınmazın 2020 yılında değerinin 13 milyon 265 bin TL’ye düşürüldüğünü söyledi. Şahbaz, taşınmazların 10 milyon 218 metrekare kapalı alanlı inşaat karşılığında 13 milyon 277 bin 650 TL’ye ihale edildiğini belirtti.

'Yangın ünitesi adı altında lüks lojmanlar yapıldı'

İhale şartnamesinde 'Yangın Acil Durum Üniteleri'nin "anahtar teslimi” yöntemiyle yapılacağının belirtilmesine karşın ihaleyi alan firmaya ek ihaleler verilerek ihale bedelinde gizli artırıma gidildiğini ve kamu zararına sebebiyet verildiğini ifade eden Şahbaz, kamuya ait taşınmazlar karşılığında Yangın Acil Durum Ünitesi adı altında lüks lojmanların yapıldığını belirtti.

'Fidanlık olarak kayıtlı arsa satışa çıkarıldı'

İhaleye konu her iki taşınmazın da Kütahya'nın gelişme yönünde ve gayrimenkul değerinin en fazla arttığı bölgede yer aldığına dikkat çeken Şahbaz, 5 bin 376 metrekare büyüklüğündeki arsanınsa imar planı değişikliği yapılmadan satışa çıkarıldığını söyledi.

İnşaat maliyetinde gizli bir artırıma gidildiğini de söyleyen Şahbaz, Sayıştay'ın "kurumun zarara uğrayabileceği” uyarısına rağmen işlemin yapıldığını hatırlattı.

'Yangın bölge müdürlüğü kabul etti'

Şahbaz, "Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki yazılı talebimize önce ‘lojman yapılmadığı’ cevabını veren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 11 Ekim 2021 tarih 1695 sayılı yazısında: ‘Yeni yerleşkede yapılmakta olan Yangın Acil Durum Üniteleri ise orman yangınları ile mücadelede sorumlu 1. derece görevli personelin aileleri ile ikamet edecekleri üniteler olup, bu amaca yönelik projesine uygun olarak yapılmaktadır’ cevabını vermek suretiyle lojman yapıldığını kabul etmek zorunda kalmıştır" dedi. (ANKA)