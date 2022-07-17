Manisa Soma'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa’nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

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