Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa’nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Haber Merkezi
Manisa Soma'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa’nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerde de hissedildi.