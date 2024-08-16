Manisa Gördes’teki yangın 3. gününde Salihli’ye sıçradı: Köyler boşaltılıyor

Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı köyünde başlayan orman yangını yaklaşık 54 saattir söndürülemiyor.

Gördes’e bağlı Karayakup, Boyalı köyleri tamamen yanarken, çok sayıda hayvanın da öldüğü belirtiliyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın üçüncü gününde Gördes barajını da aşarak Salihli'nin Kale köyüne yaklaştı.

Bölgede Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan köylerindeki yurttaşlar tahliye edildi.

Salihli’deki dört köyü önlem amaçlı boşaltan jandarma köylere geçişe izin vermiyor.

Köylüler hayvanlarını kamyonlara yükleyerek uzaklaştırmaya çalışıyorlar.

Yangın rüzgar sebebiyle hızla yayılırken köylüler yollarda bekleyişteler.

TKP Salihli İlçe Örgütü üyeleri akşam saatlerinde Kemer köyüne giderek su desteği yaptı.

Kemer köyü

Salihli'de Kale köyü