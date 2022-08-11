Manisa Alaşehir'de üzüm üreticileri isyan etti

Manisa'da, her geçen gün artan akaryakıt gübre zirai ilaç maliyetleri ile baş edemeyen üzüm üreticilerinden Mehmet Çokan Alaşehir Belediyesi ve Tariş önünde bağından topladığı üzümleri dökerek gidişata isyan etti.

Alaşehir'de üzüm piyasasını büyük oranda elinde tutan MHP'li eski Alasehir Belediye Başkanı ve MHP MYK üyesi Ali Uçak'ın 20 TL'den başlayan sofralık üzüm fiyatlarına müdahalesi ile sofralık üzümün piyasa fiyatını 5 TL'ye, şaraplık üzümü ise 1,5 TL'ye kadar düşürerek, yeni aldığı gemilerin ücretlerini emekçi sınıfa yüklemesi tüm üzüm üreticileri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Üreticiler, Ali Uçak'a ait, Uçak Kardeşler'in ve bir kaç sermayenin tekelinde olan üzüm piyasası için TMO'nun acil müdahale etmesi çağrısında bulundu.