Manchester United'lı Greenwood kefaletle serbest bırakıldı

Eski sevgilisine cinsel istismarda bulunan, şiddet ve tehdit suçları işlediği için tutuklanan Manchester United futbolcusu Mason Greenwood'un kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, hakkındaki taciz ve şiddet iddialarının ardından salı günü Manchester'da tutuklanan Mason Greenwood'un daha fazla soruşturma için kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Manchester United'da oynayan futbolcu Mason Greenwood'un sevgilisi Harriet Robson, futbolcuyu kendisine cinsel saldırı ve fiziksel şiddette bulunmakla suçlamıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını duyurmuştu.

Öte yandan, salı günü Greenwood'a ölüm tehdidi suçlaması da yöneltilmiş, futbolcunun spor giyim sponsoru, futbolcu ile olan anlaşmalarını askıya alma kararını açıklamıştı.