Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. 

Haber Merkezi

Manavgat Taşağıl Burmağan Mahallesi’nde tören esnasında çıkan yangına, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın işçisi müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.