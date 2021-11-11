Manavgat'ta orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Manavgat'ta orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Haber Merkezi