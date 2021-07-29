Manavgat yangınında üç kişi yaşamını yitirdi

AFAD, Manavgat yangınında üç kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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AFAD, Manavgat'taki yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.

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Manavgat'ta yangının ikinci günü