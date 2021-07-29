AFAD, Manavgat'taki yangına ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Manavgat yangınında üç kişi yaşamını yitirdi
AFAD, Manavgat yangınında üç kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Haber Merkezi
AFAD, Manavgat'taki yangına ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.