Manavgat yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay: Felç geçirdim

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde seraları, zeytin ve portakal bahçelerinin olduğu çiftliği hasar gören eski manken Tuğba Özay, dün paylaştığı videoda yardım çağrısında bulunmuştu.

Özay bugün yaptığı paylaşımda "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey. Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor" dedi.

Bucakşeyhler Mahallesi’nde 2007 yılında da çıkan orman yangınında 950 hektarlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede bulunan Tuğba Özay’ın çiftliği de hasar görmüştü.