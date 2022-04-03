Manavgat halkı temsilcilerini seçti: 'Memleket yanıyor sandıkla oyalıyorlar'

"TKP Milletvekili Adaylarını Belirliyor” buluşmalarından birisi de Antalya Manavgat'taki Kavaklı Semt Evi tarafından, bugün Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik, konuk olan misafirlerden birinin Nâzım Hikmet’in "Hoş Geldin" şiirini okuması ile başladı.

Daha sonra Semt Evi adına buluşmayı sunan Sunay Kara, tüm katılımcıları selamladı. Kara'nın ardından Kavaklı Semt Evi'ni temsilen Belgin Filiz Mihmar kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında Semt Evi'nde yürütülen dayanışma faaliyetlerinden bahseden Mihmar, özellikle yangın döneminde yapılan çalışmaların önemli bir örnek olduğunu ve hâlâ zarar gören yurttaşlarla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi. Mihmar, konuşmasını tüm dostları TKP Gönüllüsü olmaya davet ederek bitirdi.

Mihmar’ın konuşması sonrası etkinliğe katılım gösteren Manavgat Alevi Kültür Dernekleri üyelerinden Hüseyin Ur sazı ve türküleri ile etkinliğe eşlik etti.

Hüseyin Ur’un ardından gösterilen sinevizyonda Antalya ve Manavgat’da açılan Semt Evleri'nde yürütülen dayanışma çalışmaları büyük bir ilgiyle izlendi.

'Yaşamak örgütlenmektir bu yangın yerinde'

Etkinlik TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Özkan Öztaş’ın konuşması ile devam etti. Öztaş, konuşmasında seçimlerden seçimlere, sandıklara ve meclisteki genel başkanlara sıkıştırılan bir siyaset anlayışını eleştirerek siyasetin gerçek hayatın içinde yer aldığından söz etti. "Siyaset bizim için eve götüremediğimiz ekmek, ödeyemediğimiz faturalar, iş kazaları, çevre sorunlarıdır. Bu sorunların da seçimleri bekleyecek zamanı yoktur. Bugün burada bir araya gelenlerin, emekçilerin aday olduğu, siyasete rol verdikleri bir sürece ihtiyacı var memleketin " diyen Öztaş, Manavgat yangını sürecindeki çalışmaları ve emekçilerin dayanışmasını hatırlattı.

'Otellerin golf sahaları sulanırken yangın yerinde emekçiler susuzdu'

Özkan Öztaş sözlerini "Otellerin golf sahaları sulanırken yangın yerinde emekçiler susuzdu. Evi yanan emekçiler çalıştıkları otellerden izin alamadılar. Bunlara şahit olduk. Ne diyeceğiz peki şimdi? Bu yangın söndü, sorunlar çözüldü diyebilir miyiz? Tüm sorunlar olduğu yerde duruyor. Yangın felaketinde yan yana durduk sorunların üzerine gittik. Şimdi memleket yangın yeri aynı şeyi yapacağız. Bir adım öne çıkacağız ve emekçilerin belirlediği siyaseti örgütleyeceğiz. Daha önce partimizin yaptığı çağrı bugün Manavgat için çok gerçek. Yaşamak örgütlenmektir bu yangın yerinde" cümleleriyle tamamladı.

Manavgat'ın adayları: Turizm işçileri, yangınzedeler, emekçiler

Konuşmadan sonra sahneye önümüzdeki milletvekili seçimlerinde sosyalizm mücadelesine bir de TKP’den milletvekili adayı olarak katkı sunmak isteyenler çıktı. Manavgat’ta aday adayı olanlar arasında turizm işçileri, Manavgat yangınında evini kaybedenler ve emekliler yer alıyor.

Son olarak Grup Memleket'in sahne aldığı etkinlik, hep birlikte söylenen coşkulu şarkılarla sona erdi.