Man Adası davasında yerel mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uymadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından Man Adası davasından yeni bir gelişmeyi aktardı.

Çelik "İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde az önce görülen Man Adası davalarında mahkeme hakimi almış olduğu talimatlar ve hukuksuzluk yapma iradesi çerçevesinde Yargıtay'ın bozma ilamlarına direndi! Erdoğan ne kadar baskılarsa baskılasın kazanan Kılıçdaroğlu olacak.." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, Kasım 2017’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak nitelenen Man Adası’ndaki off-shore şirketine 2011 yılında 18 milyon dolar gönderdiğini iddia ederek swift mesajları ve dekontlar göstermişti. Erdoğan ve yakınları, bu konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu'na üç ayrı tazminat davası açmıştı.

Man Adası hikayesinin kısa özetini soL'un ilgili haberinden okuyabilirsiniz.