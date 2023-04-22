Mamak'taki hukuka aykırı plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mamak Karakusunlar civarında 1/10000 ölçekli uygulama imar planının uygun görülmesi ve tavsiye kararına bağlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliğine yönelik tesis edilen belediye meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.

Ankara 18. Mahkemesi, telafisi imkansız zararlar doğacağı gerekçesiyle söz konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.12.2021 tarih ve 2605 sayılı kararın yürütmesini durdurdu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Ankara’daki tüm semtlerde yapılan plan değişiklikleri kent izleme merkezimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Kentteki bölge bölge meclis kararları, bakanlık kararları takip hukuksuz olan ve kamu yararına olmayan her işlemi, üstümüze düşen sorumluluğun gereği olarak yargıya taşıyoruz. Mamak’ta yapılaşmamış alanda sağlıklı bir planlama yapılmadan, parçacıl kamu yararına aykırı plan değişiklikleri yapılmak isteniyor yargı bu bilim ve teknikten araştırma ve analizden yoksun planlamaların telafisi mümkün zararlar vereceğinden yürütmesini durdurarak yöneticilere açık bir mesaj vermiştir" diye konuştu.

'Uygulanması halinde telafisi güç zararlar ortaya çıkar'

Candan, "Mahkeme gerekçesinde, 'Dava konusu plan değişikliklerinin yeterli araştırma, inceleme ve analiz verilerine dayanmadan yapıldığı, aynı planlama alanı için daha önce açılan davalarda verilen yargı kararı gereklerine tam olarak uyulmadığı, planlamaya konu bölgede yeterli miktarda sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, yapılan değişikliğin plan ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu gibi üst ölçekli planlar ile de uyumlu olmadığı anlaşıldığından, dava konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2021 tarih ve 2605 sayılı kararıyla onaylanan 1/10000 ölçekli uygulama imar planının uygun görülmesi ve tavsiye kararına bağlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin planlamaya ilişkin olması nedeniyle imar mevzuatı uyarınca tesis edilecek tüm ruhsat, izin ve yapılaşma gibi işlem ve uygulamalara dayanak oluşturacağından, davanın bu durumu ve uyuşmazlığın niteliğine göre dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkacağı açıktır' denilerek haklılığımız bir kez daha tescil edilmiştir" şeklinde konuştu.

Candan, bilirkişi raporunda, "Ankara ili, Mamak ilçesi, Kusunlar Mahallesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliğinin üst kademe planlara ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı, kamu yararının gerektirdiği bir zorunluluk hali kapsamında değerlendirilemeyeceği ve imar mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına aykırı olduğu" tespit ve görüşlerine yer verildiğini bildirdi.