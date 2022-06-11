Ankara'nın Mamak ilçesinde yoğun yağış etkisini göstermeye devam ederken bir motokurye sele kapılarak yolda bulunan bir otomobilin altına sıkıştı.
Kurye, çevredeki yurttaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Olayın görüntüleri
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mamak'ta sele kapılan bir kurye yurttaşlar tarafından kurtarıldı
Ankara'da sel nedeniyle bir arabanın altında sıkışan kurye, yurttaşların müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Haber Merkezi
Ankara'nın Mamak ilçesinde yoğun yağış etkisini göstermeye devam ederken bir motokurye sele kapılarak yolda bulunan bir otomobilin altına sıkıştı.
Kurye, çevredeki yurttaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Olayın görüntüleri