Mamak'ta sele kapılan bir kurye yurttaşlar tarafından kurtarıldı

Ankara'da sel nedeniyle bir arabanın altında sıkışan kurye, yurttaşların müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Haber Merkezi

Ankara'nın Mamak ilçesinde yoğun yağış etkisini göstermeye devam ederken bir motokurye sele kapılarak yolda bulunan bir otomobilin altına sıkıştı.

Kurye, çevredeki yurttaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın görüntüleri

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