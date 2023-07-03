Mamak'ta kadın cinayeti: Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde Akif Ünal (81), tartıştığı eşi Döndü Ünal'ı (45) sokak ortasında tabanca ile öldürüp, aynı silahla intihar etti.

DHA'nın haberine göre olay saat 11.00 sıralarında Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi.

2 yıldır evli olduğu eşi Döndü Ünal ile sokakta yürürken tartışmaya başlayan Akif Ünal, üzerindeki tabanca ile eşine 3 el ateş etti. Ünal, ardından aynı tabanca ile başından kendisini vurdu. Döndü Ünal olay yerinde, Akif Ünal ise hastanede hayatını kaybetti.

Mahalle halkından Hulusi Barış, silah ve bağrışma sesleri duyduğunu ifade ederek, "Koşarak sesin geldiği yöne doğru gittim. Gittiğimde adam da kadın da yerde yatıyordu. 'Adam, kadını vurdu' dediler. Kadına 3 kurşun, kendine de bir kurşun sıkmış. Sonrasında ambulans ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ambulans adamı alıp götürdü" dedi.

Mehmet Torun ise "Adamla kadın aşağıya doğru geliyordu, bir anda silah sesi duyduk. 4 el silah sesi duydum. Birini de kendisine sıkmış" diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.