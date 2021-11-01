Mamak'ta gecekonduda çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

Yangın, gece saatlerinde Mamak Saimekadın 53 sokakta bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içerisinde henüz sebebi belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların yangını fark etmesiyle birlikte yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma işlemleri sırasında yerde yatan Saim K.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Evde yalnız yaşadığı iddia edilen Saim K.’nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.



Polis çıkan yanlığınla ilgili inceleme başlattı. (İHA)