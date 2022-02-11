Mamadan zehirlenen 3 göçmen bebekten 2'si yaşamını yitirdi

Malatya’da mamadan zehirlenen göçmen 3 bebekten 2’si yaşamını yitirdi. Birininse hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan ve akraba olan iki aile dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi.

Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.

Her iki ikamette de inceleme yapılırken, yaşamını yitiren ve mamadan zehirlendiği belirtilen 2 bebeğin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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