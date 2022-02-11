Mamadan zehirlenen 3 göçmen bebekten 2'si yaşamını yitirdi

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan ve akraba olan iki aile dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi.

Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.

Her iki ikamette de inceleme yapılırken, yaşamını yitiren ve mamadan zehirlendiği belirtilen 2 bebeğin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)