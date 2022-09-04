Maltepelilerden belediyeye 'Parkıma dokunma' çağrısı

İstanbul Maltepe, Feyzullah Mahallesi, Dikili Sokak'ta yer alan Barış Manço Parkı'nın şahsa kiralandığı ve üzerine büfe yapılacağı bilgisi mahalleliyi harekete geçirdi.

Parka İSKİ'den görevlilerin tuvalet yapımı için geldiklerini söyleyerek girmeleri sonrası mahalleli parkı korumak için bir araya geldi. Parka büfe yapılmasına karşı imza toplayan mahalle sakinleri imzaları Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili yerlere ilettiler. Her akşam toplanan mahalleli ile süreci konuştuk.

Parklar halkındır ranta açılamaz

Maltepe Çevre ve Yaşam Platformundan Şems Ergün parka 26 Ağustos'ta İSKİ çalışanlarının gelmesi ile süreçten haberdar olduklarını dile getirdi. Daha sonra yapılan araştırmalarla parkın bir bölümünün şahsa kiralandığını ve üzerine kafe yapılması için ruhsat verildiğini öğrendiklerini belirten Ergün 26 Ağustos itibariyle her akşam parkta mahallelinin bir araya gelmeye başladığını söyledi. "Burası 3 kuşaktır mahallelinin kullandığı bir park. Bizim için manevi önemi var. Ayrıca mahallenin az sayıdaki deprem toplanma alanından biri. Parkın rant amacıyla elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Biz yolun trafiğe kapanmasını isterken Belediye parkı da elimizden almaya kalkıyor

Mahalle sakinlerinden Derya Evcil Özecik daha önce mahalle sakinlerinin parkın yanındaki sokağın çift yönlü araç trafiğine açık olması ile ilgili imza topladıklarını söyledi. Kızının parkın yanındaki sokakta 1,5 ay önce trafik kazası geçirdiğini belirten Özecik "Biz çocukların oyun alanı olan parkla ilgili daha fazla güvenlik tedbiri alınması, yolun trafiğe kapatılması, bu yapılamıyorsa güvenlik bariyerleri gibi çözümlerle riskin azaltılması için mücadele ederken Belediye bu talebe yanıt vermek yerine parkı elimizden almak için adım attı. Parkı kullanan çocukların aileleri olarak biz park düzenlensin derken adeta Belediye biz sizinle uğraşmak istemiyoruz, burayı da şahsa kiralıyoruz, gidin onunla uğraşın demiş oldu" diyerek parkın mülkiyetinin Süreyyapaşa Vakfında olduğunu, vakfın başkanının ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç olduğunu aktardı.

Tuvalet koyacağız dediler sonra kafe oldu

Mahalle sakinlerinden Burcu Aslan İSKİ görevlilerinin tuvalet yapacaklarını söyleyerek parka geldiklerini ama sonra yapılacak şeyin kafe olduğunun anlaşıldığını belirtti. Parkın etrafında pek çok kafe olduğunu söyleyen Aslan mahalle sakinleri olarak kafeye değil çocuklarının güvenle oynayabileceği park ve yeşil alanlara ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Her şey yasalara uygun diyorlar

Belediye ile görüşüldüğünde her şeyin yasalara uygun olduğu cevabını aldıklarını belirten mahalle sakinleri daha önce Maltepe'de pek çok parkta küçük bir inşaatla başlayıp bütün park alanının kafeye dönüşmesi ile sonuçlanan benzeri süreçlerin yaşandığını ve sonrasında kafede oturmadan çocuklarını parkta oynatamaz hale geldiklerini belirterek Barış Manço Parkı'nda da benzer sürecin yaşanmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söylediler.

Her akşam 19.30'da bir araya gelen mahalle sakinlerinin eylemleri dün 8. günündeydi. Eylem öncesi çocuklar ve aileler bir araya gelerek "Çocukluğumuzu Betona Gömdürmeyiz" yazan bir pankart boyadılar ve parka astılar. Mahallenin parka sahip çıkması, her akşam toplanması ve ısrarı üzerine dün Feyzullah Mahallesi muhtarı Mehmet Kamil Büyükyılmaz Facebook üzerinden açıklama yaparak "müjde" verdi. Belediye Başkanının muhtar aracılığı ile "Tamam parka dokunmayacağız" mesajı ilettiğini belirten mahalle sakinleri bu açıklamanın bile kendilerine yapılmamasına, Muhtarın sosyal medyadan "müjdelemesine" tepki gösterdi. Mahalleliler sözlü beyanlara kesinlikle güvenmediklerini, mutlaka yazılı açıklama istediklerini söylüyorlar.