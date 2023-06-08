Maltepe'de tünel çalışmasında patlama: Yol yayalara kapatıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde dün saat 11.30 sıralarında Maltepe Meydan Projesi alanında bulunan tünel içerisinde iddiaya göre, kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğalgaz borusu patladı.
Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar yaşandı. Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi.
İHA'nın haberine göre, adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı alandaki gaz sızıntısı kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında alan yaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.