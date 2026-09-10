Maltepe’de kiracıdan ev sahibine silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti, avukat ağır yaralandı

İstanbul'da saat 14.30 sıralarında Maltepe'ye bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, ev sahibi ile kiracı arasında silahlı kavga çıktı.

DHA'nın haberine göre, kiracı Mehmet T., ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A, hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi.

Saldırgan, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Valiliği: Saldırgan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açtı

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı.

Açıklamada, kiracı Mehmet T.'nin "tehdit" ve "hakaret" olmak üzere 3 suç kaydının mevcut olduğu belirtildi. Şu ifadelere yer verildi:

Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, bölgede bulunan Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

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