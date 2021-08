Maltepe'de çocuk istismarı: Aynı suçtan şartlı tahliye edilmiş

Resul S. isimli istismarcı, İstanbul Maltepe'de sokakta yanına gittiği 13 yaşındaki çocuğun sosyal medya hesabını öğrenerek takibe aldı, ardından da 10 lira verdi.

DHA'nın haberine göre, eve giden çocuğun cebindeki 10 lirayı fark eden ve yaşananları öğrenen anne Özlem K., oğlunun adına sosyal medyadan şüpheli Resul S. ile konuşmaya başladı.

Saldırganın cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar göndermesi üzerine anne karakola giderek şikayetçi oldu. Yakalanan şüpheli mahkemeden serbest bırakılırken, karara tepki gösteren anne, "Hâlâ buralarda. Aynı yerde yaşıyoruz adamla. Korkuyorum çünkü çocuğumu bırakıp işe gidiyorum. Her an karşısına tekrar çıkabilir. Daha büyük bir zarar mı görmemiz gerekiyor? Bir an önce içeri alınmasını istiyorum" dedi.

Aynı suçtan serbest bırakılmış

Resul S.'nin, 6 ay süreyle çocuğun bulunduğu konuta yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de karar verildi.

Öte yandan daha önce de çocuk istismarı suçundan hapis yattığı ortaya çıkan Resul S.'nin sevk edildiği adliyede mahkemece şartlı tahliye edildiği ve hakkında dava açıldığı öğrenildi.