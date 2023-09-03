Maltepe'de altgeçit inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı

İstanbul Maltepe'ye bağlı Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen alt geçit inşaatının yaklaşık 10 metrelik temel çalışmasında çalışan Emrah Durgun'un (35) üzerine inşaat demirleri düştü.

Kazada yaralanan Durgun'un, bulunduğu yerden çıkartılması için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Durgun, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla yukarıya çıkarıldı.

Burada sağlık ekiplerine teslim edilen Durgun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)