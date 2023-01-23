Malta Başbakanı'ndan Pelin Kaya'nın ölümüne ilişkin açıklama: Şoke oldum

Malta'da Zejtun kentinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Başbakan Abela, iç mimar Pelin Kaya'nın 18 Ocak'ta yaşamını yitirdiği olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Abela,adli süreci yürüten mahkemelerin güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi, "Ülkedeki pek çok kişi gibi ben de bu olay karşısında şoke oldum ve öfkelendim. Mahkemelerin davanın her aşamasında kararlı ve sert olmalarını bekliyorum. Kurbanlar ve aileleri için gereken adalet sağlansın" dedi.

Ne olmuştu?

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast-food restoranına dalarak burada arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı.