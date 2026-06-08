Malta açıklarında göçmen teknesi battı: 10 kişi hayatını kaybetti

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Malta açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtalya Sahil Güvenliği, bir balıkçı teknesinin kazadan kurtulan 48 göçmeni kurtardığını açıkladı.

İtalya Sahil Güvenliği dün yaptığı açıklamada, göçmen teknesinin battığı bildirilen bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Aramaların Malta’nın yaklaşık 84 kilometre güneydoğusunda yoğunlaştığı belirtildi.

Yetkililere göre yaklaşık 60 kişiyi taşıyan tekne Libya’dan yola çıktı. Malta makamlarının talebi üzerine İtalya donanmasına bağlı sahil güvenlik ekipleri bölgeye devriye botu gönderdi.

Akdeniz’de ölüm rotası

Libya kıyıları, Afrika’nın kuzeyinden Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin kullandığı başlıca çıkış noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Küçük ve güvensiz teknelerle yapılan bu yolculuklarda her yıl binlerce kişi yaşamını yitiriyor.

Avrupa Birliği, göçmen geçişlerini azaltmak amacıyla Libya hükümetiyle uzun süredir işbirliği yürütüyor. AB, 2015’ten bu yana Libya’ya 700 milyon avro kaynak sağladı. Bu kaynağın önemli bir bölümü sınır yönetiminin güçlendirilmesi için kullanıldı.

AB ve İtalya’nın Libya politikası tepki çekiyor

İtalya’nın Orta Akdeniz’deki göç politikaları da uzun süredir Libya ile kurulan işbirliğine dayanıyor. Roma yönetimi, göçmen teknelerinin Avrupa’ya ulaşmadan durdurulması için Libya sahil güvenliğine destek, eğitim ve ekipman sağlıyor.

Ancak bu politika, göçmenleri ölümcül deniz rotalarına ve Libya’daki ağır koşullara mahkûm ediyor.