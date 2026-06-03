AB’den göçmenlere karşı Trumpvari sınır dışı yasası

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Avrupa Birliği’nde (AB) göçmenlere yönelik baskıyı artıracak yeni düzenleme üzerinde uzlaşmaya varıldı. AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan üçlü görüşmelerde kabul edilen metin, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmayı hedefliyor.

Eleştirmenler ise düzenlemenin, Donald Trump yönetiminin ABD’de uyguladığı sert göçmen politikalarını ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) yöntemlerini Avrupa’ya taşıdığı görüşünde.

Ev baskını ve eşya arama yetkisi

Yeni düzenleme, sınır dışı kararı verilen kişilerin evlerinde ya da “ilgili diğer mekânlarda” arama yapılmasına olanak tanıyacak. Ulusal makamlar, sınır dışı kararının uygulanmasını sağlamak için kişisel eşyalara el koyabilecek.

Sınır dışı kararına uymadığı ya da kaçma riski taşıdığı düşünülen kişiler, iki yıla kadar gözaltında tutulabilecek. Bu süre, bazı koşullarda 30 aya kadar uzatılabilecek. Mevcut düzenlemede en uzun gözaltı süresi 18 ayla sınırlıydı.

Sınır dışı kararına uymayanların sosyal yardımları veya diğer ödenekleri de kesilebilecek.

AB dışında ‘geri gönderme merkezleri’ kurulacak

Düzenleme, AB dışındaki ülkelerde “geri gönderme merkezleri” kurulmasının önünü açıyor. Bu merkezlerde, AB’de kalma hakkı olmadığı belirtilen kişilerin ülkelerine gönderilene kadar tutulması planlanıyor.

Bazı AB ülkelerinin, çoğu Afrika’da olmak üzere üçüncü ülkelerle bu merkezlerin kurulması için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Ancak henüz kamuoyuna açıklanmış bir anlaşma bulunmuyor.

Yeni metne göre refakatsiz çocuklar ve çocuklu aileler de “son çare” olarak gözaltına alınabilecek. Avrupa Parlamentosu açıklamasında bunun “çocuğun yüksek yararı” gözetilerek ve “mümkün olan en kısa süreyle” uygulanacağı savunuldu.

Güvenlik riski oluşturduğu iddia edilen kişiler ise AB’ye ömür boyu giriş yasağıyla karşı karşıya kalabilecek. Mevcut uygulamada bu yasak en fazla 10 yıl olabiliyordu.

‘Avrupa kendi ICE modelini kuruyor’

AB yetkilileri düzenlemeyi göç yönetimi açısından “önemli bir adım” olarak sundu. AB Göç Komiseri Magnus Brunner, yeni kurallarla “AB’ye kimin gelebileceği, kimin kalabileceği ve kimin ayrılması gerektiği konusunda daha fazla kontrol sağlanacağını” söyledi.

Brüksel merkezli Belgesiz Göçmenlerle İşbirliği Platformu’ndan Silvia Carta ise düzenlemenin yüz binlerce kişiyi zarar ve şiddet riskiyle karşı karşıya bırakacağını söyledi. Carta, “Atlantik’in öte yakasında ICE’ın yarattığı şiddeti ve korkuyu görüyoruz. Avrupa bu modelin zararlarından ders çıkarmalı, kendi versiyonunu inşa etmemeli” dedi.

Aşırı sağ ile işbirliği

Anlaşmanın önü, Avrupa Parlamentosu’nda merkez sağ Avrupa Halk Partisi’nin Mart ayında aşırı sağ gruplarla birlikte daha sert sınır dışı önlemlerini desteklemesiyle açıldı. 2024 Avrupa seçimlerinden sonra parlamentodaki sağa kayış, AB’nin göç politikasında da belirginleşti.

Avrupa Halk Partisi’nden İrlandalı parlamenter Regina Doherty ise düzenlemeyi savunarak bunun "Avrupa’ya yasal yollarla gelen, çalışan, okuyan ya da uluslararası koruma alan kişilerle ilgili olmadığını" söyledi. Doherty’ye göre "düzenleme, yasal süreçlerin ardından AB’de kalma hakkı olmadığı tespit edilen kişiler için ortak bir sistem oluşturmayı" amaçlıyor.

Düzenlemenin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanması bekleniyor.

Yeni yasa, 2015’te Suriye ve Afganistan başta olmak üzere savaş bölgelerinden 1,3 milyon kişinin Avrupa’ya sığınmasının ardından başlatılan sığınma ve göç sistemi reformunun en sert halkalarından biri olarak görülüyor.