Mali’de kritik saldırıların ardından askeri lider kameralar karşısına çıktı, Rusya'dan destek mesajı geldi

Mali’de hafta sonu düzenlenen ve ülkenin birçok noktasını hedef alan saldırıların ardından askeri yönetimin lideri Assimi Goita, Rusya’nın Bamako Büyükelçisi Igor Gromyko ile bir araya geldi.

Goita’nın ofisi salı günü görüşmeye ait fotoğrafları yayımladı. Fotoğraflar, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın öldürüldüğü saldırıların ardından Goita’nın ilk kamuoyu görüntüsü olarak kayda geçti.

Görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılmazken, Rusya Savunma Bakanlığı aynı gün Mali’de “barış ve istikrar” vurgusu yapan bir açıklama yayımladı. Moskova, hafta sonu düzenlenen saldırılar sırasında Rusya’ya bağlı Afrika Kolordusu güçlerinin, silahlı grupların bazı kritik noktaları ele geçirmesini engellediğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, saldırıların “darbe girişimi” niteliği taşıdığını belirterek, Afrika Kolordusu birliklerinin “başkanlık sarayı dahil kritik hedeflerin ele geçirilmesini önlediğini” bildirdi.

Kidal’den çekilme doğrulandı

Moskova, Mali ordusuna destek için ülkede bulunan Rusya bağlantılı Afrika Kolordusu güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki stratejik Kidal kentinden çekilmek zorunda kaldığını da doğruladı.

Hafta sonu düzenlenen saldırılarda El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el-İslam vel Müslimin ile Tuareg ayrılıkçı Azavad Kurtuluş Cephesi’nin birlikte hareket ettiği bildirilmişti. Silahlı gruplar, Mali’nin ana askeri üssünü ve başkent Bamako’daki havaalanı çevresini hedef almıştı.

Saldırıların ardından sosyal medyada Mali askerleri ve Rus savaşçıların silahlı gruplara teslim olduğunu gösterdiği ileri sürülen görüntüler yayılmıştı.

Askeri yönetim güvence vermeye çalışıyor

Goita’nın Rus büyükelçiyle görüşmesiyle, askeri yönetimin kontrolü elinde tuttuğu mesajını vermeyi amaçladığı değerlendiriliyor. Goita, 2021’deki darbenin ardından ülkenin yönetimini devralmış, Mali bu tarihten sonra Fransa’nın ülkedeki etkisini geriletirken Rusya’yla askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirmişti.

Rusya, Kidal’i ele geçiren Tuareg güçlerinin yeni saldırılar için yeniden toparlandığını öne sürdü. Silahlı grupların salı günü itibarıyla ülkenin kuzeyinde ilerlediği bildirildi.

Hafta sonu düzenlenen saldırılar, Mali’de yaklaşık 15 yıldır süren çatışmalı süreçte en geniş çaplı saldırılardan biri olarak değerlendiriliyor. El Kaide bağlantılı gruplar ile Tuareg ayrılıkçıların aynı hatta buluşması, askeri yönetim ve Rus destekli güçler açısından yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.