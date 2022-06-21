Mali'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Mali Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bankass ilçesine bağlı 3 köye düzenlenen saldırılarda 132 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası 21 Haziran'dan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine hafta sonu düzenlenen saldırılarda 132 sivil yaşamını yitirmiş, hükümet saldırıları şiddetle kınamıştı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplar ile İŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkede saldırılar devam ediyor.