Mali Savunma Bakanı öldürüldü

Mali Savunma Bakanı General Sadio Camara’nın, ülke genelinde askeri hedeflere yönelik koordineli saldırılar sırasında öldürüldüğü bildirildi.

El Cezire’nin kaynaklarına dayandırdığı habere göre Camara’nın ölümü, Kati’deki konutunun saldırıya uğramasından bir gün sonra duyuruldu. Başkent Bamako’nun yaklaşık 15 kilometre kuzeybatısındaki Kati, Mali ordusunun en önemli garnizon kentlerinden biri olarak biliniyor.

Camara, Mali’de 2020 ve 2021’deki darbelerin ardından iktidara gelen askeri yönetimin en etkili isimlerinden biriydi. Bazı çevreler tarafından ülkenin gelecekteki olası liderlerinden biri olarak görülüyordu.

Habere göre saldırganlar, Camara’nın Kati’deki konutuna intihar saldırısı düzenledi. Kati’nin konutu ülkenin en güvenli noktalarından biri sayılmasına karşın, El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin ile Azavad Kurtuluş Cephesi’ne bağlı Tuareg savaşçıların bölgeye saldırı düzenleyebilmesi dikkat çekti.

Silahlı gruplar, Kati’nin yanı sıra başkent Bamako, kuzeydeki Gao ve Kidal ile ülkenin orta kesimindeki Sevare’de de askeri hedeflere saldırdı. Reuters, saldırıların ikinci güne sarktığını ve Kati’de silah seslerinin sürdüğünü aktardı.

Associated Press’in haberine göre Azavad Kurtuluş Cephesi, El Kaide bağlantılı JNIM ile birlikte saldırılara katıldığını doğruladı. Bu, Tuareg ayrılıkçıları ile cihatçı gruplar arasında kamuoyuna açık biçimde ilan edilen en dikkat çekici ortak operasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Mali Geçici Devlet Başkanı Assimi Goita’nın saldırılar sırasında güvenli bir yere götürüldüğü ve hayatta olduğu bildirildi. Goita’nın “güvenli bir yerde” olduğu ve ordunun komutasını sürdürdüğü kaydedildi.

Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Bürosu saldırıları kınadı.

Mali’de askeri yönetim, son yıllarda Fransa ve Batılı güçlerle ilişkileri geriletirken Rusya ile askeri işbirliğini artırmıştı.