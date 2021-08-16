Malezya Başbakanı istifa etti

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, parlamentoda çoğunluğu kaybetmesiyle birlikte oluşan siyasi krizin ardından istifa etti.

Yasin, Malezya Kralı El Sultan Abdullah'ın görevlendirmesiyle geçici başbakan olarak görevini sürdürecek.

Pandemi nedeniyle ülkede genel seçimlerin yapılmayacağını söyleyen Kral Abdullah, "çoğunluğa hükmedeceğini düşündüğü birini başbakan olarak atamak için anayasal yetkisini kullandığını" söyledi.

Parlamentoda çoğunluğu kaybetmesinin ardından kabinesiyle birlikte istifa ettiğini açıklayan Muhyiddin, "Umarım yeni bir hükümet kurulur ki, ülkenin yönetimi aksamasın. Önümüzdeki iki ay önemli, çünkü Ekim'e kadar sürü bağışıklığı kazanmayı umuyoruz" dedi.

Muhyiddin'in kabinesi, 2018'deki seçimlerin ardından yaşanan hükümet krizinin ardından Mart 2020'de kralın atamasıyla göreve gelmişti.

Muhyiddin, koalisyondaki UMNO partisiyle yaşanan anlaşmazlığın ardından mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Hükümet krizinin, bazı kişilere dönük suçlamaların düşürülmesi talebini reddetmesinin ardından başladığını söyleyen Muhyiddin, "İktidarda kalmak için hırsız politikacılarla birlikte bir komplonun içine asla girmem, yargı bağımsızlığına asla müdahale etmem ve anayasaya sırtımı asla dönmem" dedi.

Malezya'da UMNO mensubu siyasetçilere dönük yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor.