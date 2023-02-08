Malatyalı depremzede otobüs fiyatlarına isyan etti: '100 lira koyuyor, kampanya olarak düşürüyorlar'

Malatyalı depremzede, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na otobüs bileti fiyatlarının artırılmasından şikâyet etti. Yurttaş, “Kampanya adı altında 500-550 liraya düşürüyorlar. Otobüs biletlerinin daha önceki fiyatı zaten 450-500 lira. 100 lira koyuyor, bunu kampanya olarak tekrar düşürüyorlar. Söylenilen fiyatlar, 6 kişi 3 milyar (bin) 250 milyon (lira). Zaten durum yok. Maddi manevi hiçbir şeyimiz kalmadı artık” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kahramanmaraş’taki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar gören Malatya Akçadağ’da şehri terk etmek isteyen yurttaşlarla görüştü. Bir depremzede, otobüs bileti fiyatlarından şikayet ederek şunları ifade etti:

'Kampanya adı altında 500-550 liraya düşürüyorlar'

“Normal zamanda mesafe arası 500 lira olan bilet şu an 600-650 lira. Şu anki durumda 100 liraya iskonto yapıyorlar. Kampanya adı altında 500-550 liraya düşürüyorlar. Otobüs biletlerinin daha önceki fiyatı zaten 450-500 lira. 100 lira koyuyor, bunu kampanya olarak tekrar düşürüyorlar. Bir afet durumunda başımıza gelen kendi milletimizden. Fırsatçılık yapmasın. Söylenilen fiyatlar, 6 kişi 3 milyar (bin) 250 milyon (lira). Zaten durum yok. Maddi manevi hiçbir şeyimiz kalmadı artık." (ANKA)