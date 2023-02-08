Kemal Okuyan Antakya deprem bölgesinden Halk TV yayınına katılacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken, özellikle Hatay'da devletin yetersiz kaldığı ve enkazların altında binlerce yurttaşın kaldığı belirtiliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Türkiye Komünist Partisi ekipleri, Antakya'da kurduğu kriz masası kurmuş, yurttaşlarla dayanışma başlatmıştı.

Antakya'ya giden TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün yaptığı açıklamada, "Evet deprem çok ağır, yıkıcı bir deprem. Bu depremin hasarsız atlatılması imkansız. Ama 20 yıldır imparatorluk özlemi ile hareket eden bir partinin elinde bu ülke çökmüş, bunu görmüş olduk. Türkiye'de hiçbir kurum şu an çalışmıyor. En çok hasar alanlar kamu binaları" demişti.

Kemal Okuyan, bugün saat 23.30'da Antakya deprem bölgesinden Halk TV canlı yayınına bağlanacak.