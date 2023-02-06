Malatya'daki bakımevi hakkında bakanlık açıklaması: Vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elbistan merkezli deprem sonrasında Malatya’da bulunan Güven Bakım Evi’nde barınan yaşlı yurttaşların sokaktaki görüntülere ilişkin, “AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır” açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Kahramanmaraş-Elbistan merkezli olarak 13.24’te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremin Malatya’da hissedilmesi sebebiyle deprem esnasında özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireyler bahçeye ve kurum dışına çıkarılmıştır. AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır." (ANKA)