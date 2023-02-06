Malatya'da bulunan Güven yaşlı ve bakımevi deprem sonrası boşaltıldı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yatalak, yaşlı ve engelli hastalar dondurucu soğukta dışarıda bekletiliyor.
Malatya'da deprem sonrası bakımevinden çıkarılan hastalar soğukta bekletiliyor
Malatya'da Güven yaşlı ve bakımevi deprem sonrası boşaltılmasının ardından yatalak, yaşlı ve engelli hastalar soğukta dışarıda bekletiliyor.
Haber Merkezi
Malatya'da bulunan Güven yaşlı ve bakımevi deprem sonrası boşaltıldı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yatalak, yaşlı ve engelli hastalar dondurucu soğukta dışarıda bekletiliyor.