Malatya'da üç kez ağır hasarlı raporu verilen binaya itiraz sonrası az hasarlı raporu verildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak’ta bulunan Bulut Sitesi B Blok'a 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında itirazların ardından Nisan ayında yapılan incelemede ağır hasar raporu verildi.

E-devlet üzerinden de durumu ağır hasarlı olarak görülen binayla ilgili bazı mülk sahipleri itirazda bulundu ve bu kez az hasarlı raporu çıktı. Üç kez yapılan incelemede ağır hasar raporu verilen binada oturanlar, muhtarlıktaki askı sürecinin ardından eşyalarını çıkarttı. Taşınma parası ve kira yardımı alan bina sakinleri, binanın yıkılmasını beklerken ağır hasarın az hasara dönmesine tepki gösterdi.

'Burada oturmayacak ama başkasının hayatını riske atacak'

Binanın yöneticisi Doğan Gün şunları söyledi:

"Binanın kolonu gördüğünüz gibi patlamış vaziyette. Düz demir kullanılmış ve demir çürümüş. B Blok, ikinci depremde A Bloka doğru yamuldu. Şu anda olması muhtemel bir depreme karşı binamız dayanıksızdır. Binada üç sefer inceleme yapıldı ve hepsinde de ‘ağır hasar’ raporu verildi. İtiraz sonrası ise ‘az hasara’ çevrildi. Evlerini düşünen birkaç ev sahibi var; onlar evlerini elden çıkarmak ya da kiraya vermek için itirazda bulunuyor. Burada oturmayacak ama bir başkasının hayatını tehlikeye atacak. Başkalarının hayatlarını riske atmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Ben hem yönetici hem de daire sahibi olarak buna karşıyım. Binamız ağır hasarlıdır. Olası bir deprem için binamız dayanıksızdır ama burada oturacak insanlar herhangi bir deprem sonrası yaşanacak yıkımda enkaz altında kalacaktır."

'Üç kez ağır hasarlı raporu verildi'

"6 Şubat depremi sonrası yapılan incelemede ağır hasar raporu verildi. Yeşilyurt merkezli depremden sonra bir kez daha incelendi, kolonu gördüler ve durum ‘ağır hasar’ olarak güncellendi. Birkaç kişinin itirazı üzerine nisan ayında tekrar inceleniyor ve muhtarlıktaki askıda da ‘ağır hasar’ olarak belirtilmiştir. E-devlet üzerinde de binanın durumu ‘ağır hasar’ olarak güncellendi. Sonrasında ise ‘az hasara’ çevirdiler."

Üç kez ağır hasar raporu verilen binaya sonrasında az hasarlı raporu verilmesine şaşırdıklarını dile getiren Gün, "Neye dayanarak az hasarlı raporu veriyorlar? İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Biz, hiçbir insanımızın enkaz altında kalmasını istemiyoruz. Binanın yıkılmasını talep ediyoruz" dedi.

'e-Devlet'e binanın ağır hasarlı olduğuna dair 18 fotoğraf konuldu'

Bina sakini Ali Ovacık ise binaya üç kez ağır hasar raporunun verildiğini kaydederek, "Binanın ağır hasarlı olduğuna ilişkin e-devlete 18 fotoğraf konuldu. Bunlardan da anlaşılacağı üzere binamız ağır hasarlıdır. Burada oturanlar için risk vardır, itiraz eden varsa gelsin kendileri otursunlar. Oturan kimse yok, bina boşaltıldı, kapı ve pencereler söküldü. Hafif hasar veren kişinin dışarıdan binaya bakarak karar verdiği anlaşılıyor" diye konuştu. Ovacık, binanın yıkılarak, yerinde kentsel dönüşüm ile yeniden yapılmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

'Bunu hiçbir vicdan kabul etmez'

Binada oturan Seydi Kalender de, "Geçen sene buradan borçla bu daireyi aldım, hala da borcunu ödüyorum. Üç kez ağır hasar verilen binanın durumunun hafif hasara çevrilmesinin bir anlamı yok. Bu düşünce çok yanlış, ben kimsenin zarar görmesini istemem. Binanın yıkılmasını istiyoruz. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez" dedi. (ANKA)