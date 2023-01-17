Malatya'da kadın cinayeti: 5 aylık hamile eşini öldürdü

Olay, gece yarısı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin giriş katında oturan Kemal Korkmaz iddiaya göre, 5 aylık hamile olan ve 3 çocuğu bulunan eşi Esengül Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Kemal Korkmaz, yanında bulundurduğu tabanca ile Esengül Korkmaz'a ateş etti. Esengül Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Kemal Korkmaz adlı saldırgan daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti ve kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay sırasında evde bulunan çiftin çocuklarının ise üst kattaki komşularına sığındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.