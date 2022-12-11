Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Malatya'da, işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Malatya'da Koşu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Kadir Yılmaz K. yönetimindeki 44 S 1181 plaka servis otobüsü ile Ramazan Ö. yönetimindeki 44 BT 717 plakalı otomobil çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, kazanın şiddetiyle servis devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceme başlatıldı.

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