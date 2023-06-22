Malatya'da depremde yıkılan binaya ilişkin 10 kişiye dava

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ikinci depremde Malatya'da yıkılan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi, yapı denetim görevlileri, jeoloji ve inşaat mühendislerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istendi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, Malatya Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuksuz yargılananlar hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, karot ve demir numune analizleri ve tutanaklarının yer aldığı iddianamede, 6 Şubat'taki ikinci depremde Seyri İstanbul Sitesi A Blok'unun yıkıldığı ve Mesut Kılınçer'in enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği binaların durumlarının tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, jeoloji, jeofizik ve harita mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görevli inşaat yüksek mühendisleri ve yüksek mimarlardan oluşan heyete tevdi edildiği belirtildi.

İnşaat yapımı ve imalat kusurlu

İddianamedeki bilirkişi raporunda binaya ait zemin etüt raporunun formata uygun düzenlenmediği, yüksek katlı binanın sağlam zemine oturtulmadığı bildirilerek, "Binanın yıkılmasının deprem tetikli, inşaat yapımı ve imalat kusurlarından kaynaklandığı, zemin türünün iyi yorumlanmaması, bina yapımı, tasarımı, uygulama (kullanılan malzeme ve işçilik) ve denetim eksikliği sonucu ortaya çıktığı kanaatine varılmıştır" ifadesine yer verildi.

Yargılananların "taksirle öldürme" suçunu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şöyle denildi:

"Şüphelilerin üzerine atılı eylem yönünden ülkemizin aktif deprem kuşağında yer alması, bunun sonucu olarak kısa aralıklarla ölümlere sebebiyet veren yıkıcı ve büyük depremlerin yaşanması Malatya'nın Doğu Anadolu Fay Zonu ve Malatya fayına yakın konumda olan depremselliği yüksek bir bölgesi olması, ilin büyük bir kısmının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer alması hususları göz önüne alındığında şüphelilerin ayrıntıları bilirkişi raporunda belirtildiği üzere kanuna, yönetmeliğe ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerinin sonuçlarını öngördükleri, şüphelilerin istemedikleri fakat öngördükleri bu sonucun gerçekleşmesi sebebiyle kusurlarının bilinçli taksir seviyesinde olduğu kabul gerektirmiştir."

Hayatını kaybeden yurttaşı suçladılar

10 kişi ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, H.T ve A.B.G. binanın ikinci depremde yıkıldığını hayatını kaybeden kişinin ikinci depremden önce evine girdiği için enkaz altında kaldığını bu nedenle o kişinin de sorumlu olduğunu iddia etti.

M.P. ise 25-26 yıldır müteahhitlik yaptığını, projede belirtilen hususlara yüzde 10 riayet ederek uyulduğunu, çalıştığı mühendislerce hazırlanan tüm projelerin Yeşilyurt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde yetkililerce onaylandığını, yaptığı sitede sadece A blokun yıkılmasında kusurunun bulunduğunu düşünmediğini, yapının şiddetli depremden yıkıldığını anlatarak, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. (AA)