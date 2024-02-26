Malatya'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir inşaatın ikinci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan 36 yaşındaki Faruk A. isimli işçi, ayağının kayması sonucu aşağıya düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk A., hastanede yaşamını yitirdi.

En fazla cinayet inşaat ve yol işkolunda

İSİG Meclisi tarafından açıklanan 2024 yılının Ocak ayına ilişkin rapora göre geçtiğimiz ay en az 158 işçi, yani her gün “en az” 5 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Ocak ayında meydana gelen iş cinayetlerinin işkoluna göre dağılımında, en üst sırada 45 işçinin yaşamanı yitirdiği inşaat ve yol işkolu yer aldı.

Ocak ayında en fazla iş cinayeti sırasıyla ezilme ve göçük, trafik kazası ve yüksekten düşme nedeniyle meydana geldi. Geçtiğimiz ay, 25 işçi yüksekten düşme nedeniyle hayatını kaybetti.