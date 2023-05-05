Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü: 1 kişi yaşamını yitirdi

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesinde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişinin çalışma yaptığı binada 3 kişi kaçarak kurtulurken, Oktay Cücün (29) ise enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında Oktay Cücün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Cücün'ün cenazesi geniş güvenlik önlemleri altında adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)