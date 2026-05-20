Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

'Malatya'da ihbar yok'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı muhabirine, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

AFAD'dan açıklama

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada da, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" diye konuştu.