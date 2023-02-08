Malatya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Kentte çok sayıda ev yıkıldı. Depremin ardından şiddetli artçı sarsıntılar oluyor.

Saat 13.24'te ikinci bir büyük deprem daha meydana gelmişti. AFAD depremin büyüklüğünü 7,6, merkez üssünü Elbistan olarak duyurmuştu.

Bu depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre saat 14.11'de Malatya Doğanşehir'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıklarken, deprem çevre illerden de hissedildi.