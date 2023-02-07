Malatya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,5 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Kozluk köyünde 5,5 şiddetinde yeni bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

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