Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Kozluk köyünde 5,5 şiddetinde yeni bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Malatya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,5 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Kozluk köyünde 5,5 şiddetinde yeni bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.