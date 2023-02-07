Bakan Kurum: Deprem 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada bulundu.
Gaziantep'te can kaybının 468'e yükseldiğini aktaran bakan, depremin meydana geldiği bölgedeki tüm nüfusu etkilediğini belirtti.
Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- 10 ilimizi doğrudan etkilemiş, illerimizin birbirine yakın olması, yollardaki sıkışıklık... Bu deprem doğrudan 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır. İlk büyük depremden sonra bazı binalar yoruldu, ikinci büyük depremle birlikte yorulan ve hasarlı binalar da yıkılma durumunda kaldı.
- Gaziantep özelinde baktığımızda 581 yıkık binamız var, can kaybımız 468'e ulaştı. 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var, enkazlardan onları kurtardık.
- Ocaklarımıza ateş düştü, bu acı tarif edilemez. Bu süreçte, ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli.
- Tabii buradaki depremin özelinde baktığımızda otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımımız D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması, hem de Islahiye ve Nurdağı’ndaki vatandaşlarımızın tahliye sürecini gerçekleştirmiş olduk. Dünden itibaren tedbirli şekilde takip ediyoruz. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması, zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz.