Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem: 23 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

soL'un edindiği bilgiye göre; depremde yıkılan boş binalar olduğu öğrenilirken, şehirde siren seslerinin duyulduğu aktarıldı, yurttaşlar sokaklara çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun" dedi.

23 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 kişinin düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını bildirdi. Bakan Koca, "Malatya Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğündeki depremde Son Durum: Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır. Depremden etkilenen bölge için Malatya'dan 14 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman'dan 3 UMKE Timi, Kahramanmaraş'tan 2 ambulans ve 1 UMKE Timi, Diyarbakır'dan 5 ambulans olmak üzere, toplam 21 ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamalarında bulundu.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.