Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Malatya'da saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Malatya merkez başta olmak üzere çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmadığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini ifade etti.

Malatya, 2023'teki Maraş depremlerinden en çok etkilenen iller arasındaydı. İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın resmi açıklamalarına göre kentte bin 237 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 444 kişi yaralandı. Kentte ilk deprem anında 6 binin üzerinde bina doğrudan yıkıldı. 35 binden fazla bina ise ağır hasarlı statüsünde tahliye edildi ve kontrollü olarak yıkıldı.

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