Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.24'te ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 7,6, merkez üssünü Elbistan olarak duyurdu.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti. Binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede Malatya’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 2,3 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.